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تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟
أخبار لبنان
2023-02-17 | 13:34
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تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟
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تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟
تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة...
انتبه! طريق مغلق… ممنوع المرور من هنا.
هنا، جسر علمات الاثري الذي يربطُ مدينةَ جُبيل بجرود المنطقة.
جسرٌ يتخطى عمرُه المئةَ وخمسين عامًا ويعودُ للعهد العثماني، اتُخذ القرار بمنع السير عليه بعد إتساع تشققاتٍ في هيكلِه نتيجةَ الهزة الأرضية التي ضربت لبنان في السادس من شباط.
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