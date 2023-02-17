اتصال بين وليد جنبلاط وبوغدانوف..

اتصال بين وليد جنبلاط وبوغدانوف..



أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تباحثا خلاله في مجمل الأوضاع الراهنة في لبنان حيث كان تأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لإخراج لبنان من نفق الانهيار.



إلى ذلك استقبل جنبلاط في كليمنصو، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وعرض معها آخر المستجدات السياسية.