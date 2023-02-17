الصحة: 94 إصابة بكورونا و3حالات وفاة

تقرير "الصحة" حول كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 94 اصابة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1230682.



كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.