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رعد: لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به

رعد: لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به

أكد النائب محمد رعد أنهم عرضوا على كل اللبنانيين التفاهم حول شخص الرئيس الذي يصلح لهذه المرحلة في البلد، وقال: "رفضنا أن يكون هناك أي مرشح تحد لأي أحد أو طرف، لا سيما وأن البلد لا يحتمل أن نكاسر بعضنا".



ورأى أن "اللجوء إلى التحدي والمكاسرة فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مُصر أن يستخدم مرشحاً بدلاً عن ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي، وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به". وقال: "نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله".