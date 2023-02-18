نقيب أطباء لبنان يوسف بخاش أمينًا لصندوق إتحاد نقابات الأطباء الفرنكوفونية

نقيب أطباء لبنان يوسف بخاش أمينًا لصندوق إتحاد نقابات الأطباء الفرنكوفونية



شارك نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في الإجتماع السنوي لإتحاد نقابات الأطباء الفرنكوفونية الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس بعد انقطاع ثلاثة سنوات بسبب جائحة كورونا.



وقد تم انتخاب النقيب بخاش أمينًا للصندوق لحين إنعقاد الجمعية العمومية في أيلول 2023 في المغرب/الرباط.



وأشار بخاش بعد اللقاء إلى أن العمل يجري الآن على التواصل مع كل الدول التي تندرج تحت لواء المنظومة العالمية الفرنكوفونية لكي تنضم إلى هذا الإتحاد في حال كانت تمتلك المواصفات والشروط المطلوبة للإنضمام.



ومن المفترض إنعقاد مؤتمر صيف 2024 في بيروت تحت عنوان مواجهة التحديات العالمية الطبية والصحية في الدول المعنية، كما العمل على إيجاد السبل القانونية لانتقال أعضاء الجسم الطبي بحرية بين دول الإتحاد لتبادل الخبرات الطبية وإلقاء الضوء على مكانة الدول الفرنكوفونية في صناعة المستقبل الصحي العالمي.