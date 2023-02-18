الإتحاد الوطني لنقابات العمال: للإعتصام الإثنين أمام مجلس النواب

الإتحاد الوطني لنقابات العمال: للإعتصام الإثنين أمام مجلس النواب



دعا الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي إلى النزول إلى الشارع والإعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر الإثنين المقبل، "لمواجهة وإسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الإقتصادية للمجتمع وسياسة إفقار الناس وتجويعها لإرغامها الخضوع لمشيئة أرباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة".



وشجب الإتحاد "التطورات الخطيرة للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والإرتفاعات الجنونية للدولار بدون حسيب أو رقيب، مع ما رافق ذلك من إضراب مشبوه لجمعية المصارف، وتدهور خطير لقيمة العملة الوطنية، والإرتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات والمواد الغذائية والدواء والإستشفاء والكهرباء وانعدام الخدمات العامة وسياسة الدولرة وتفاقم أزمة المودعين، وتحويل 98% منه إلى معوزين يعيشون تحت خط الفقر، عاجزين حتى عن تأمين رغيف الخبز".