أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإتحاد الوطني لنقابات العمال: للإعتصام الإثنين أمام مجلس النواب

أخبار لبنان
2023-02-18 | 05:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: للإعتصام الإثنين أمام مجلس النواب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: للإعتصام الإثنين أمام مجلس النواب

الإتحاد الوطني لنقابات العمال: للإعتصام الإثنين أمام مجلس النواب

دعا الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي إلى النزول إلى الشارع والإعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر الإثنين المقبل، "لمواجهة وإسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الإقتصادية للمجتمع وسياسة إفقار الناس وتجويعها لإرغامها الخضوع لمشيئة أرباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة".
 
وشجب الإتحاد "التطورات الخطيرة للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، والإرتفاعات الجنونية للدولار بدون حسيب أو رقيب، مع ما رافق ذلك من إضراب مشبوه لجمعية المصارف، وتدهور خطير لقيمة العملة الوطنية، والإرتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات والمواد الغذائية والدواء والإستشفاء والكهرباء وانعدام الخدمات العامة وسياسة الدولرة وتفاقم أزمة المودعين، وتحويل 98% منه إلى معوزين يعيشون تحت خط الفقر، عاجزين حتى عن تأمين رغيف الخبز".

أخبار لبنان

الإتحاد الوطني لنقابات العمال

مجلس النواب

LBCI التالي
رابطة موظفي الادارة العامة تمدد الإضراب لغاية 24 من الحالي
نقيب أطباء لبنان يوسف بخاش أمينًا لصندوق إتحاد نقابات الأطباء الفرنكوفونية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-16

عطية للـLBCI: يبدو أن لا جلسة تشريعية لمجلس النواب.. والدولار اليوم لم يعد له سقف

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-15

الان عون لـ "حوار المرحلة":اجتماع بكركي لا يحل مكان مجلس النواب خلال الانتخاب والتوافق يتطلب ارادة مشتركة

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-15

الان عون لـ "حوار المرحلة":مجلس النواب هو مؤسسة مكتملة الشرعية ويمكنها ان تجتمع على أمور فعلاً طارئة وفي حال الضرورة القصوى

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-12

خلف لـ"الأحد مع ماريو": العودة إلى الدستور هي البوصلة الحقيقية ويجب أن تقوم سلطة مجلس النواب بواجباتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:31

أزمة البصل في لبنان إلى الحل...

LBCI
أخبار لبنان
07:02

باسيل: لا احد يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ

LBCI
أخبار لبنان
06:42

جو سلوم: الإضراب المفتوح والتحرك الشامل أو الإستسلام للأمر الواقع

LBCI
أخبار لبنان
06:38

الهيئات الإقتصادية تستنكر التعرض للمصارف: الحل ليس بتدمير ما تبقى

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:08

لقاء بري - غريو كانَ مقرراً قبل اجتماع بري مع الديبلوماسيين (الاخبار )

LBCI
أخبار لبنان
13:08

اتصال بين وليد جنبلاط وبوغدانوف..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

أين أصبحت العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟

LBCI
صحف اليوم
00:55

مصادر لـ "الجمهورية": الحل عالق في مربّع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

قصة حبّ بين الفنانة العالمية هيلين سيغارا وأطفال لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
13:47

أوركسترا عربية - أميركية تقيم حفلةً موسيقيةً في جون إف كينيدي للفنون المسرحية

LBCI
أخبار لبنان
13:34

تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

فرنجية: الرئيس المنتخب بـ٦٥ نائباً بحضور ثلثي أعضاء البرلمان شرعيٌ وميثاقي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
09:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
11:55

قاموا باحتجاز فتيات في أحد الفنادق وأجبرنهنّ على ممارسة الدعارة... وهذا ما حصل

LBCI
فنّ
08:12

سقوط سارة أبي كنعان أثناء التصوير... وفيديو يوثّق الحادثة

LBCI
آخر الأخبار
09:18

لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية: تسجيل 3 هزات منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم

LBCI
صحف اليوم
01:05

النازحون السوريون... عدد المُسجّلين للعودة "صادم"! (نداء الوطن)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
14:38

تشييع شهيدي المؤسسة العسكرية خلال المداهمات في حورتعلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

سلامة في اجتماع السراي: طالما المصارف مقفلة لا يمكن لجمُ الانهيار الكبير لليرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة