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اطلاق حملة "المليون شجرة" من حرش بيروت.. وتطيبق الكتروني لكل لبناني

أخبار لبنان
2023-02-18 | 05:37
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اطلاق حملة &quot;المليون شجرة&quot; من حرش بيروت.. وتطيبق الكتروني لكل لبناني
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اطلاق حملة "المليون شجرة" من حرش بيروت.. وتطيبق الكتروني لكل لبناني

اطلاق حملة "المليون شجرة" من حرش بيروت.. وتطيبق الكتروني لكل لبناني

أطلق وزير البيئة ناصر ياسين فبل ظهر اليوم حملة "المليون شجرة" من حرش بيروت.تمتد الحملة من شباط 2023 الى اول آذار 2024 وتهدف الى تشجيع كافة اللبنانيين على زرع الاشجار الحرجية والمثمرة في كافة المناطق اللبنانية للتخفيف من أثر التغير المناخي والمشاركة الفعالة في التزامات لبنان في اتفاقية باريس للتغير المناخي.

وتساهم الاشجار بشكل اساسي بتخفيف نسبة ثاني اوكسيد الكربون في الهواء وبالتالي تلعب دوراً اساسياً في تخفيف الانحباس الحراري وتداعيات التغير المناخي التي بتنا نشهدها بشكل اكبر في السنوات الاخيرة من فيضانات وحرائق غابات وخطر التصحر.

 لذلك دعا الوزير ياسين اللبنانيين كافة الى تكثيف الجهود في زرع الاشجار في الاراضي المهملة والحدائق والمشاعات.

وتجدر الاشارة الى ان لبنان ملتزم زراعة 20 مليون شجرة قبل سنة 2030 في اتفاقية باريس وقد تم حتى اليوم تحريج ما يوازي 4 ملايين شجرة من قبل الجمعيات.
 
وتخلل الحفل اليوم اطلاق تطبيق الكتروني يسمح لكل لبناني(ة) بتسجيل مساهتمه (ها) في زرع الاشجار بحيث يمكن لكل انسان تصوير اي شجرة يزرعها مع تحديد موقعها وتاريخ الزرع ليساهم الكل معا بالوصول الى الهدف المشترك بزرع مليون شجرة قبل آذار 2024.

وفي كلمته نوّه محافظ بيروت بالجهود المبذولة وشجّع سكان المدينة على زيادة المساحات الخضراء وزرع النباتات حيث امكن للمساهمة بتخفيف التلوث وزيادة المساحات الخضراء في بيروت.

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