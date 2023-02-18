توضيح من وزارة المالية: الوزير لم يقل انه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان

توضيح من وزارة المالية: الوزير لم يقل انه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان

ازاء ما نشر في وكالة رويترز، اوضح المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان الوزير يوسف الخليل لم يقل انه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان ولم يوح كما يجتهد البعض في التفسير، فما عناه هو ان الظروف التي يمر بها لبنان ظروف صعبة وقد يكون من الصعب ان تتفق القوى السياسية على البديل، اما عن التمديد وهو الشيء الذي لم يقله ايضاً انما اشار الى الاقتراح الذي تضمن التمديد لموظفي الفئة الأولى.