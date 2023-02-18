سفير ساحل العاج في لبنان إستقبل أبو حيدر ومنظمي Libano Ivoiro Week في أبيدجان‏

سفير ساحل العاج في لبنان إستقبل أبو حيدر ومنظمي Libano Ivoiro Week في أبيدجان‏

إستقبل سفير ساحل العاج في لبنان كريستوف كواكو مدير عام الإقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر برفقة منظمي المعرض اللبناني Libano Ivoiro Week في أبيدجان كلير دمعة ويسرا زهر، حيث تم التداول في العلاقات التجارية بين البلدين وفي التحضيرات النهائية للمعرض اللبناني الذي سيقام في أبيدجان برعاية السفارة اللبنانية في أبيدجان لتسويق المنتجات اللبنانية.