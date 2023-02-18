جو سلوم: الإضراب المفتوح والتحرك الشامل أو الإستسلام للأمر الواقع

جو سلوم: الإضراب المفتوح والتحرك الشامل أو الإستسلام للأمر الواقع

أعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم أن لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية.



وأشار إلى أن هذا الموقف سيبلغه بإسمه وبإسم نقيب المستشفيات سليمان هارون للمجتمعين نهار الإثنين في مقر الإتحاد العمالي العام، قائلًا: "الجرثومة إن لم نعالجها بالمضاد الحيوي الملائم وبالكمية والمدة المطلوبة تصبح أكثر قوة ويستحيل القضاء عليها، حال الإنهيار الحاصل ولا مبالاة المعنيين".