الوفد البطريركي عاد من تركيا

الوفد البطريركي عاد من تركيا

عاد الوفد البطريركي الموفد من البطريرك يوحنا العاشر من تركيا، بعد زيارة استفقادية للرعايا الانطاكية.



وقد تحدث باسم الوفد رئيس دير مار الياس شويا في ضهور شوير المطران قسطنطين كيّال، مؤكداً، دعم البطركية مادياً ومعنوياً للمتضررين.