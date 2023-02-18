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باسيل: لا احد يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ

أخبار لبنان
2023-02-18 | 07:02
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باسيل: لا احد يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ
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باسيل: لا احد يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ

باسيل: لا احد يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ

في كلمة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار التي حضرها الرئيس العماد ميشال عون في الربوة، شن باسيل هجوما عنيفا على حاكم مصرف لبنان وعلى من قال انهم حماته غامزا من قناة حليفه حزب الله من دون أن يسميه.

باسيل كرر موقفه من انتخابات الرئاسة وقال ان لا احدا يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ. 

وقال: "نسوا تصاريحهم المسجلة يومها عن الزامية المشاركة بتشريع الضرورة وقبل أن ينصحونا فليتفضلوا ويطبّقوا على نفسهم المنطق ذاته ويرفضوا جلسات الحكومة لأنها اسوأ من جلسة المجلس اقلّه المجلس شرعي امّا الحكومة فمبتورة!"

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