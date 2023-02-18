أزمة البصل في لبنان إلى الحل...

أزمة البصل في لبنان إلى الحل...

أفادت مصادر وزارة الزراعة للـLBCI بأن كميات البصل المصدرة من لبنان خلال الأشهر الـ4 الماضية من تشرين الثاني ٢٠٢٢ حتى تاريخه لم تتعدى الـ1400 طن، وقد تم تصديرها من قبل عدة تجار إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا.



وقد دخل إلى لبنان اليوم 1290 طنًا من البصل من مصر، وسيدخل أوائل الأسبوع المقبل حوالى 600 طن من البصل إلى لبنان من مصر أيضًا.