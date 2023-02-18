أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
12
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
أخبار لبنان
2023-02-18 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
أفادت مصادر وزارة الزراعة للـLBCI بأن كميات البصل المصدرة من لبنان خلال الأشهر الـ4 الماضية من تشرين الثاني ٢٠٢٢ حتى تاريخه لم تتعدى الـ1400 طن، وقد تم تصديرها من قبل عدة تجار إلى الإمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا.
وقد دخل إلى لبنان اليوم 1290 طنًا من البصل من مصر، وسيدخل أوائل الأسبوع المقبل حوالى 600 طن من البصل إلى لبنان من مصر أيضًا.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أزمة
البصل
لبنان
التالي
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
باسيل: لا احد يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-17
البصل يدخل مرفأ بيروت... الأزمة الى حلّ؟
آخر الأخبار
2023-02-17
البصل يدخل مرفأ بيروت... الأزمة الى حلّ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-13
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-13
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
0
صحف اليوم
2023-02-10
اللقاء الخماسي في باريس يحمّل اللبنانيين مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
2023-02-10
اللقاء الخماسي في باريس يحمّل اللبنانيين مسؤولية الخروج من أزمة الرئاسة (الشرق الاوسط)
0
أخبار لبنان
2023-02-07
تيمور جنبلاط بعد زيارته يوحنا العاشر: إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت مفتاح الحل للأزمة في لبنان
أخبار لبنان
2023-02-07
تيمور جنبلاط بعد زيارته يوحنا العاشر: إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت مفتاح الحل للأزمة في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
10:39
قوى الأمن: طفلان تعرضا للتعذيب والتعنيف من قبل والدهما وزوجته وعناصر مخفر السعديات تحررهما
امن وقضاء
10:39
قوى الأمن: طفلان تعرضا للتعذيب والتعنيف من قبل والدهما وزوجته وعناصر مخفر السعديات تحررهما
0
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
0
أخبار لبنان
08:40
وزارة الخارجية الكويتية للكويتيين المتواجدين في لبنان: لأخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية
أخبار لبنان
08:40
وزارة الخارجية الكويتية للكويتيين المتواجدين في لبنان: لأخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية
0
أخبار لبنان
08:36
أساتذة المهني أعلنوا إستمرار الإضراب حتى الأحد 26 الحالي
أخبار لبنان
08:36
أساتذة المهني أعلنوا إستمرار الإضراب حتى الأحد 26 الحالي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-02-15
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...
اقتصاد
2023-02-15
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها...
0
اسرار
01:28
اسرار الصحف 18-2-2023
اسرار
01:28
اسرار الصحف 18-2-2023
0
أخبار لبنان
2023-02-12
البعريني لـ"الأحد مع ماريو": معوض ليس الحل ولن نصوت على مشروع قانون الكابيتال كونترول
أخبار لبنان
2023-02-12
البعريني لـ"الأحد مع ماريو": معوض ليس الحل ولن نصوت على مشروع قانون الكابيتال كونترول
0
أخبار لبنان
08:40
وزارة الخارجية الكويتية للكويتيين المتواجدين في لبنان: لأخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية
أخبار لبنان
08:40
وزارة الخارجية الكويتية للكويتيين المتواجدين في لبنان: لأخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لا احد يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ
أخبار لبنان
07:02
باسيل: لا احد يستطيع ان يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ
0
أخبار لبنان
06:59
الوفد البطريركي عاد من تركيا
أخبار لبنان
06:59
الوفد البطريركي عاد من تركيا
0
أخبار دولية
06:53
العلاقات الاميركيّة العراقية تجري على قدمٍ وساق..
أخبار دولية
06:53
العلاقات الاميركيّة العراقية تجري على قدمٍ وساق..
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
هل استهدفت ايران اسرائيل في عرضِ البحر؟
تقارير نشرة الاخبار
06:37
هل استهدفت ايران اسرائيل في عرضِ البحر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
05:52
هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية شرق محافظة حمص يودي بحياة العشرات
تقارير نشرة الاخبار
05:52
هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية شرق محافظة حمص يودي بحياة العشرات
0
أخبار لبنان
04:12
رعد: لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به
أخبار لبنان
04:12
رعد: لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
قصة حبّ بين الفنانة العالمية هيلين سيغارا وأطفال لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
قصة حبّ بين الفنانة العالمية هيلين سيغارا وأطفال لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
09:19
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
آخر الأخبار
11:55
قاموا باحتجاز فتيات في أحد الفنادق وأجبرنهنّ على ممارسة الدعارة... وهذا ما حصل
آخر الأخبار
11:55
قاموا باحتجاز فتيات في أحد الفنادق وأجبرنهنّ على ممارسة الدعارة... وهذا ما حصل
3
صحف اليوم
01:05
النازحون السوريون... عدد المُسجّلين للعودة "صادم"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:05
النازحون السوريون... عدد المُسجّلين للعودة "صادم"! (نداء الوطن)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة
5
أخبار لبنان
14:38
تشييع شهيدي المؤسسة العسكرية خلال المداهمات في حورتعلا
أخبار لبنان
14:38
تشييع شهيدي المؤسسة العسكرية خلال المداهمات في حورتعلا
6
تقارير نشرة الاخبار
13:23
توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩
تقارير نشرة الاخبار
13:23
توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩
7
أخبار لبنان
07:31
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
أخبار لبنان
07:31
أزمة البصل في لبنان إلى الحل...
8
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سلامة في اجتماع السراي: طالما المصارف مقفلة لا يمكن لجمُ الانهيار الكبير لليرة
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سلامة في اجتماع السراي: طالما المصارف مقفلة لا يمكن لجمُ الانهيار الكبير لليرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store