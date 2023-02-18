أساتذة المهني أعلنوا إستمرار الإضراب حتى الأحد 26 الحالي

أساتذة المهني أعلنوا إستمرار الإضراب حتى الأحد 26 الحالي

إجتمعت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة في التعليم المهني والتقني عبر تطبيق "زوم" لمناقشة المستجدات أهمها مصير الإضراب وفقًا للتفويض الذي منحها إياه المندوبون الزملاء.



وقالت في بيان: "لما كان مصير المطالب حتى تاريخه في ثبات تام، بحيث أن المعنيين لم يحركوا ساكنًا بعد. بناء عليه، تعلن الرابطة الإستمرار في الإضراب حتى الأحد ٢٦ الحالي، على أن تبقى إجتماعاتها مفتوحة لمناقشة أي أمر طارىء".



وأكدت الرابطة وحدة الموقف مع باقي الروابط لما فيه من مصير واحد وهموم مشتركة، مشددة على أهمية الوقوف جنبًا إلى جنب لتحقيق المطالب المنادى بها والتي أصبحت معلومة لدى الجميع".