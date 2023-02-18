وزارة الخارجية الكويتية للكويتيين المتواجدين في لبنان: لأخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية

تنويه وزارة الخارجية للمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية في عدد من المناطق.
البيان كاملاً: https://t.co/PRnn9VawZj pic.twitter.com/KbkHoUbJxh
— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) February 18, 2023
تنويه وزارة الخارجية للمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية في عدد من المناطق.
البيان كاملاً: https://t.co/PRnn9VawZj pic.twitter.com/KbkHoUbJxh