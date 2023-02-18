شد حبال بين الأطباء وشركات التأمين: من ضحيته؟

خلاف بين الأطباء وشركات التأمين

عدم تفاهم بين نقابة الأطباء وجمعية شركات الضمان في لبنان قد يتحول ضحيته المريض إذا لم يتأمن الحل قبل العاشر من آذار المقبل.