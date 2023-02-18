هل يؤمن سليمان فرنجيه نصاب الـ٨٦ لانتخابه رئيسا؟

الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبنصاب 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي. هذا ما قاله رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه.فهل يمكن لفرنجيه ان يصل الى نصاب الـ ٨٦؟