مقدمة النشرة المسائية 18-02-2023

جملةٌ استحقاقات تتطلَّب أجوبة بدءًا من الإثنين، مطلع الاسبوع:الاستحقاق النيابي: ماذا سيقرر رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنسبة إلى هيئة مكتب المجلس وجلسة التشريع؟ هذا يستدعي جوابًا.الاستحقاق المصرفي: ماذا ستقرر جمعية المصارف بالنسبة إلى الإستمرار في الإقفال أو الحلحلة الجزئية؟ هذا يستدعي جوابًا.الاستحقاق التربوي: ماذا ستقرر المدارس ولاسيما الرسمية، التي مازالت في إضراب، وقد اقتربت السنةُ الدراسية من منتصفِها؟ هذا يستدعي جوابًا.حياتيًا: ماذا سيكون عليه القرار بالنسبة إلى التسعير بالدولار في السوبرماركت، بعد الرفض العارم لهذا القرار، واحدث هذا الرفض العالي السقف، من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟ هذا يستدعي جوابًا.وقبل الدخول في الأسبوع، حرك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المستنقعَ السياسي، فردَّ بالمباشر على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بكلمةٍ مكتوبة وفي حضور الرئيس ميشال عون.قال باسيل في ردِّه: "بدل ما يلّي عنده قوّة يستعملها على الغرب، يستعملها على رياض اسهل".باسيل تابع ردَه على نصرالله فقال: "ما حدا يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات، قديمة هيدي... او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب... رئيس الجمهورية امّا منختاره بقناعتنا، وما حدا بيفرضه علينا... ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى متل رئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية"، قاصدًا هنا الرئيس بشير الجميِّل. وهذه الجملة التي استعملها النائب السابق عن حزب الله في مجلس النواب، نواف الموسوي، واستدعت ردًا عنيفًا من النائب نديم الجميل.