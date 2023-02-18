الصحة: 99 إصابة بكورونا وحالتا وفاة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم تسجيل " 99 اصابة جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1230835، كما تم تسجيل حالتي وفاة ".