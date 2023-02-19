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هل انتهت العلاقة بين الوطني الحرّ وحزب الله؟ (الشرق الاوسط)
أخبار لبنان
2023-02-19 | 00:05
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هل انتهت العلاقة بين الوطني الحرّ وحزب الله؟ (الشرق الاوسط)
دفع تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يوم أمس مصادر نيابية متخاصمة مع التيار للتأكيد أن الهجوم الذي شنّه يعني نهاية العلاقة مع حزب الله.
ويعد تصريح باسيل الأعنف من نوعه، كونه يوجه اتهامات إلى النائب والوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله وحركة أمل بالفساد، وهو ما لم ينكره مصدر قيادي في التيار الوطني الحر عبر
"الشرق الاوسط"
، رافضا في الوقت نفسه تحديد الجهة التي يتهمها باسيل بالسعي لإيصال أشخاص إلى الرئاسة تحت ضغط الفوضى.
وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط": "هي موجهة لأي شخص يمكن أن يتم فرضه بالفوضى، وليفهمه كل طرف كما يريد، التصريح كان رسالة للجميع في الداخل والخارج الذين يتحدثون عن سيناريوهات فوضى"، مشددة على أن تصريحه «واضح جداً».
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التيار الوطني الحر
حزب الاه
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