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قبلان: بداية الانقاذ على أبواب مجلس النواب والشغور الرئاسي والقطيعة السياسية المقصودة مادة فتنة خطيرة

أخبار لبنان
2023-02-19 | 05:22
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قبلان: بداية الانقاذ على أبواب مجلس النواب والشغور الرئاسي والقطيعة السياسية المقصودة مادة فتنة خطيرة
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قبلان: بداية الانقاذ على أبواب مجلس النواب والشغور الرئاسي والقطيعة السياسية المقصودة مادة فتنة خطيرة
شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن القضية ليست قضية من يملك اصواتا نيابية اكثر، بل كيف نجير كل الأصوات للإنقاذ السياسي، معتبرا أن البلد والهيكل السياسي والدستوري والوحدة الوطنية بقلب فتنة صماء عمياء خطيرة جدا، وبداية الإنقاذ على أبواب مجلس النواب.

وتابع الشيخ قبلان بالقول:" الوصية: أدركوا لبنان لأن خرائط الفتنة الدولية باتت على الأرض". 

ورأى أن لبنان بخطر بالغ والبعض يريد أن يغامر، والجميع يعلم أن الإسرائيلي وبقية مجاميع الإستخبارات موجودة على الأرض وبأخطر المفاصل وهي منخرطة بسواتر مختلفة وتدفع نحو لعبة شوارع وأسواق ودولار وحرق مؤسسات عامَّة وتعميم فوضى ممنهجة بخلفية تقسيم ومتاريس وكانتونات وانفجار وطني.

ووجّه رسالة "للجميع": "أنقذوا لبنان قبل الخراب، وامنعوا النار قبل الحريق، وسابقوا الفتنة قبل وقوع الكارثة، والمخاطر عالية جدا، والفرز السياسي مجنون، والتدخل الدولي للإبقاء على القطيعة السياسية بأعلى مستواه، والشغور الرئاسي والقطيعة السياسية المقصودة مادة فتنة خطيرة ببعض الخرائط الدولية الإقليمية الحامية، واللعبة الدولية بذروتها، وهناك من يجهز للعبة شوارع وسيناريوهات مختلفة".  

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