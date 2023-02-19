الخطيب في ذكرى الإسراء والمعراج: الحوار والتوافق قدر اللبنانيين

في رسالة الاسراء والمعراج، أكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب للبنانيين أن قدركم هو الحوار والتوافق.



وطالب الخطيب بتجاوز الخلافات لإنقاذ البلد والناس.