عودة للنواب: إنتخبوا رئيسًا يقود السفينة إلى ميناء النجاة وسهلوا تأليف حكومة تدير المؤسسات

عودة للنواب: إنتخبوا رئيسًا يقود السفينة إلى ميناء النجاة وسهلوا تأليف حكومة تدير المؤسسات



ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس.



وفي عظته، أشار إلى أن "سنوات مرت والأوضاع السياسية والإقتصادية تنهار، وعملتنا الوطنية تتدهور إلى حضيض غير مسبوق، ولم نشهد جهدًا من أجل إنقاذ الشعب من هذا المصير."



وسأل: "هل انتفى الشعور الوطني، أم أن غياب الشعور الإنساني يفقد الإنسان إنسانيته فيتحول إلى وحش بشري لا يفكر إلا بأناه ولو على حساب الآخر المريض والجائع والموجوع؟ ألا يخجل كل من يسمي نفسه مسؤولًا أو زعيمًا من تحويل الشعب اللبناني الحي والمبدع إلى شعب خائف وجائع ومتسول وطالب للهجرة؟ ألا تخجلون من عنادكم ومن تشبثكم بمواقفكم وتقديم مصالحكم ومصالح من ترتبطون بهم على مصلحة بلدكم وشعبكم؟ كيف تعيشون مع ثقل الآثام التي ترتكبونها بحق وطنكم؟ ألا يحرك الوضع الذي أوصلتم البلد إليه ضمائركم؟ وهل القائد قائد لجماعته أم على مستوى الوطن؟ وهل المسؤول مسؤول عن طائفته أم عن الوطن؟ متى نسترد دولتنا من براثن الأنانيين وأصحاب المصالح وأرباب الإستبداد؟ ألم يحن وقت لجم الشهوات المتسلطة على النفوس، ولجم الدولار الجامح، ولجم الخلافات التافهة أمام إنهيار دولة ومجتمع؟ هل يبني العناد وطنًا؟ وهل الرئيس الواجب إنتخابه رئيس لفئة أم أنه رئيس للجمهورية يخص جميع اللبنانيين، ومن واجب جميع النواب التحرك سريعًا من أجل تسهيل انتخابه وبدء مسيرة الإصلاح والإنقاذ؟"



وأكد أن "دينونة المسؤولين عظيمة لأن الشعب جاع فلم يطعموه، ولم يكسوا عريه ولم يؤمنوا له الدواء، وما زالوا يمعنون في التنكيل به."



وتوجه إلى النواب قائلًا: "أنتم أمام فرصة للتكفير عن خطاياكم تجاه شعبكم، فانكبوا على العمل، وانتخبوا رئيسًا يقود السفينة إلى ميناء النجاة، وسهلوا تأليف حكومة أصيلة تستطيع إدارة مؤسسات الدولة وإخراجها من أزماتها".