جمعية المصارف تؤكد استمرار الإضراب

جمعية المصارف: الأخبار التي يتم تداولها عن قبول فك الإضراب يوم غد مغلوطة

أعلنت جمعية المصارف أن الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب يوم غد مغلوطة ولا أساس لها.



وقالت في بيان: "للمرة الألف، تذكر جمعية المصارف بأنها تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات يتم تسويقها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن السبق الصحفي قبل أن تتأكد من صحة الخبر. وبالتالي، الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب يوم غد مغلوطة ولا أساس لها، وهي مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك".