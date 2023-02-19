"الخارجية" تدين القصف الإسرائيلي على دمشق

دانت وزارة الخارجية والمغتربين القصف الاسرائيلي الذي طاول العاصمة دمشق فجر اليوم موقعا الدمار والضحايا في صفوف المدنيين في اعتداء جديد وموصوف على سيادة سوريا وشعبها الذي ما زال يلملم آثار الزلزال المدمّر الذي أصابه.



وقالت الوزارة في بيان: "ان هذا الاعتداء السافر، بما يمثّله من تماد اعتادت عليه إسرائيل في خرق أبسط قواعد القانون الدولي، يأتي ليؤكد مجددا عدم اكتراث اسرائيل بالمعاناة الانسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة في كل الظروف ولا سيما في زمن المآسي، ما يجعل ادانتها الاخلاقية مضاعفة