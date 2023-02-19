إتصال بين إردوغان وميقاتي... بحث في تداعيات الزلزال وتعازي بالضحايا

إتصال بين إردوغان وميقاتي... بحث في تداعيات الزلزال وتعازي بالضحايا

جرى اليوم إتصال بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي جرى في خلاله البحث في تداعيات الزلزال المدمر الذي أصاب تركيا.



وخلال الإتصال، قدم الرئيس التركي التعازي إلى رئيس الحكومة بالضحايا اللبنانيين الذين قضوا في الزلزال، وشكر لبنان على المؤازرة في أعمال الإغاثة التي جرت.



كما تقدم الرئيس ميقاتي بالتعازي من إردوغان بضحايا الزلزال متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.



وأمل ميقاتي لتركيا التعافي السريع من كارثة الزلزال وتجاوز المحنة العصيبة التي تمر بها. كما تمنى للشعب التركي الصديق الخير والأمان.

