إنهيار ثلجي في عيون أرغش وأضرار هائلة... ما الأسباب؟

ما الأسباب؟

يقفُ طوني فوقَ مطعمِهِ المتضرر جراء الانهيارِ الثلجي الذي ضربَ منطقة عيون ارغش ويروي هولَ الكارثة التي أصابتهم.



نافذ أيضًا حالُه كحال طوني… يجولُ بين المطاعم الثلاثةَ عَشْرَةَ التي غمرتها الثلوج متفقدًا الاضرار التي سببها الانهيار.