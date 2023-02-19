وزير الزراعة: أزمة البصل بدأت تنتهي

مع ارتفاع أسعار البصل في لبنان الى ما فوق الثمانين ألفاً وفقدانه من الأسواق اللبنانية نتيجة تصدير كل الكميات الموجودة، دعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن القضاء اللبناني ليتحرك لمعرفة ما اذا كان هنالك محتكرين في أزمة البصل ولملاحقتهم.



وطمأن الحاج حسن الى أن الازمة بدأت تنتهي مع وصول دفعات بالأمس واليوم، كاشفاً أن الوزارة وضعت أذونات على التصدير لمنع خروج البصل الموجود في لبنان الى الخارج في خلال أزمة النقص في البصل.

