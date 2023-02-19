أجواء الـweek end الفني العربي في واشنطن مستمرة.. عرب وأجانب يرقصون الدبكة على انغام المغني الأردني عماد بطايح

من قلب الولايات المتحدة الأميركية وعلى واحد من اهم المسارح بالعاصمة واشنطن.. مسرح الـmillenium بالكينيدي سنتر.. تحية مترافقة مع لحن وغنية لكل الدول العربية من لبنان لسوريا لفلسطين للعراق للأردن وغيرهم.