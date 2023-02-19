وفد الدفاع المدني وصل الى بيروت بعد انتهاء مهمته في تركيا والتي ضمت 13 عنصراً

وفد الدفاع المدني وصل الى بيروت



وصل الى بيروت وفد الدفاع المدني بعد انتهاء مهمته في تركيا والتي ضمت 13 عنصراً.



ولفت وفد الدفاع المدني الى انه وفي وقت المهمات لا يليق بالمنقذين الجلوس على الكراسي. وكشف الوفد أنه وخلال المهمة تبلغ بتحذيرات من الدخول الى بعض الأماكن، لافتًا إلى أنّ الأتراك كانوا ينظرون الى الفريق اللبناني ويقولون ما هذه الشجاعة.