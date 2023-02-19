تأجيل إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الاعلام العربي الى موعد يُعلن عنه لاحقا

أعلن مكتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنه "نظراً الى الظروف غير الاعتيادية التي تمرّ بها المنطقة بعد الزلزال المدّمر الذي ضرب سوريا وتركيا، ونظراً الى عدم استتباب الأوضاع المعيشية في لبنان، ارتأت وزارة الإعلام اللبنانية بالتشاور مع جامعة الدول العربية تأجيل اطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي التي كانت مقرّرة من 22 إلى 25 الحالي، الى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً".