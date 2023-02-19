الرئيس السوري التقى وفدا نيابيا لبنانيا: نقدر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي

الأسد: العلاقة بين لبنان وسوريا هي بالدرجة الاولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مع وفد من مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيس لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية علي حسن خليل.



وأكد الأسد خلال اللقاء أن "سوريا تقدر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة انسانية ودعم لجهود الحكومة السورية في اغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة واستقبال المساعدات الواردة الى سوريا من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية".

واعتبر أن "العلاقة بين لبنان وسوريا هي بالدرجة الاولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الاساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين والعمل من أجل مواجهة التحديات التى يواجهانها".



وأشار أعضاء الوفد من جانبهم الى أنهم توجهوا الى سوريا "للتعبير عن عمق تضامن اللبنانيين مع الشعب السوري ووقوفهم الى جانبه والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والارتقاء بها في كل المجالات الى المستوى الذي يلبي مصلحة الشعب الواحد فى البلدين الشقيقين".