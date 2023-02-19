أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس مجلس الشعب السوري التقى وفدا من مجلس النواب اللبناني
أخبار لبنان
2023-02-19 | 13:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
رئيس مجلس الشعب السوري التقى وفدا من مجلس النواب اللبناني
علي حسن خليل: نطمح الى الارتقاء بالعلاقات الى المستوى الذي يؤمن مصالح البلدين
إلتقى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ فى مبنى المجلس اليوم، وفدا من مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيس "لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية" النائب علي حسن خليل.
وأكد صباغ خلال اللقاء أن الشعبين السوري واللبناني شعب واحد في بلدين، تربطهما وحدة الدم والمصير المشترك وتعرضا معا للسلسلة نفسها من الحروب والاعتداءات، مشددا على أن العلاقات الاصيلة والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين أكبر من أن تفسدها مؤامرات ومخططات قوى التآمر والطغيان والاستكبار العالمي.
وأشار الى أهمية مثل هذه الزيارات في الاستمرار بتوطيد العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات وتفعيل عمل لجنة الاخوة البرلمانية واعتماد الدبلوماسية البرلمانية لفتح آفاق أوسع فى جميع المجالات، اضافة الى العمل على رفع مستوى التنسيق بين المجلسين فى المؤتمرات الاقليمية والدولية بما يعود بالمنفعة على المجلسين والبلدين والشعبين الشقيقين.
وتوجه صباغ بالشكر لمجلس النواب اللبناني والشعب اللبناني للموقف الداعم لسوريا ومشاركتهم الاخوية والانسانية وتقديمهم يد العون والمساعدة بكل ما توفر لديهم من امكانيات بشرية ومادية لاشقائهم السوريين المتضررين جراء كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المحافظات السورية.
خليل
من جانبه، عبر خليل باسمه وباسم الوفد ومجلس النواب اللبناني عن التضامن الكامل مع سوريا وشعبها جراء كارثة الزلزال المدمر التي أصابته وعن استنكاره الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاراضي السورية والتي كان آخرها العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال فجر اليوم على بعض المناطق، منددا باستخدام اسرائيل الاجواء اللبنانية كمنطلق لاعتداءاتها على سوريا.
وقال: "نحن في مجلس النواب جاهزون لزيادة مستوى العلاقات والتعاون مع الجانب السوري الى أبعد مدى وخصوصا في المنتديات البرلمانية الدولية والاقليمية"، معربا وأعضاء الوفد اللبناني عن تعازيهم الحارة وتضامنهم الكامل مع سوريا وشعبها، مؤكدين أن "تفعيل لجان الاخوة له مردود ايجابي على السوريين واللبنانيين"، داعين الى زيادة اللقاءات البرلمانية الدورية خدمة للمصالح المشتركة.
وإذ أكد أعضاء مكتب مجلس الشعب وأعضاء لجنة الاخوة البرلمانية السورية اللبنانية في المجلس ضرورة تطوير العلاقات بين برلماني البلدين، أكدوا أن "الحدود المصطنعة التي تفصلهما عن بعضهما لن تفرق بين شعبيهما الشقيقين لان ما يجمع العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من الامور التي قد تفرق بينهما".
وفي تصريح للصحافيين عقب اللقاء، أكد خليل أن هذا اللقاء فرصة للتعبير عن عمق تضامن اللبنانيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم مع أشقائهم السوريين ووقوفهم الى جانبهم، مؤكدا "حرصهم واصرارهم على توسيع مدى العلاقات بين البلدين على المستويات كافة: البرلمانية والحكومية والشعبية، وعلى استعداد مجلس النواب ولجنة الاخوة والصداقة للعب كل الادوار الممكنة من أجل المساعدة على فك الحصار الظالم المفروض على سوريا وشعبها والذي لم يتم كسره كما يجب من قبل الكثير من الدول بعد كارثة الزلزال".
وقال: "نطمح الى الارتقاء بالعلاقات الى المستوى الذي يؤمن مصالح البلدين الشقيقين وبشكل نتجاوز معه القوانين الجائرة بحق سوريا، وتحديدا تداعيات قانون قيصر الذي يؤثر ليس فقط على سوريا بل على لبنان أيضا".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حمودة صباغ
علي حسن خليل
لبنان
سوريا
التالي
طقس مستقر يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة من جديد؟
هذه الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-19
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التقى وفدا برلمانيا لبنانيا برئاسة رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية علي حسن خليل
آخر الأخبار
2023-02-19
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التقى وفدا برلمانيا لبنانيا برئاسة رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية علي حسن خليل
0
أخبار لبنان
2023-02-15
حميه بحث مع وفد الاتحاد الاوروبي في آلية تلقي المساعدات الانسانية الاوروبية لسوريا بعد الزلزال عبر المرافق اللبنانية
أخبار لبنان
2023-02-15
حميه بحث مع وفد الاتحاد الاوروبي في آلية تلقي المساعدات الانسانية الاوروبية لسوريا بعد الزلزال عبر المرافق اللبنانية
0
أخبار لبنان
2023-02-14
فياض تطرق إلى موضوع إستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا إلى لبنان
أخبار لبنان
2023-02-14
فياض تطرق إلى موضوع إستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا إلى لبنان
0
أخبار لبنان
2023-02-12
آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا
أخبار لبنان
2023-02-12
آخر المستجدات بشأن مصير اللبنانيين بعد زلزال تركيا وسوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:20
بيرم استهل زيارته الى العراق بلقاء رئيس الحكومة
أخبار لبنان
11:20
بيرم استهل زيارته الى العراق بلقاء رئيس الحكومة
0
امن وقضاء
11:19
كبارة يعلن إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس
امن وقضاء
11:19
كبارة يعلن إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس
0
اقتصاد
11:14
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اقتصاد
11:14
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
0
خبر كاذب
10:23
توضيح من وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني حول انحسار مياه البحر
خبر كاذب
10:23
توضيح من وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني حول انحسار مياه البحر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
0
آخر الأخبار
2023-02-08
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
آخر الأخبار
2023-02-08
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
0
آخر الأخبار
2023-02-16
هزة أرضية شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
آخر الأخبار
2023-02-16
هزة أرضية شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
0
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
بو صعب: إرجاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد يقرر في ما بعد
أخبار لبنان
07:53
بو صعب: إرجاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد يقرر في ما بعد
0
أخبار لبنان
06:49
سلسلة لقاءات لميقاتي حول الاوضاع التربوية والصحية والانمائية
أخبار لبنان
06:49
سلسلة لقاءات لميقاتي حول الاوضاع التربوية والصحية والانمائية
0
أخبار دولية
06:28
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين..والولايات المتحدة الاميركية تؤكّد دعمها لأنقرة
أخبار دولية
06:28
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين..والولايات المتحدة الاميركية تؤكّد دعمها لأنقرة
0
أخبار دولية
06:24
نتانياهو: نسعى للسلام مع السعودية لوقف "العدوان الإيراني"
أخبار دولية
06:24
نتانياهو: نسعى للسلام مع السعودية لوقف "العدوان الإيراني"
0
أخبار دولية
06:22
بايدن في زيارة غير معلنة إلى العاصمة الاوكرانية
أخبار دولية
06:22
بايدن في زيارة غير معلنة إلى العاصمة الاوكرانية
0
أخبار لبنان
05:14
شقير يحذّر: لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات
أخبار لبنان
05:14
شقير يحذّر: لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات
0
أخبار لبنان
16:35
سلامة: البنك المركزي ليس سبب الأزمة المالية في لبنان
أخبار لبنان
16:35
سلامة: البنك المركزي ليس سبب الأزمة المالية في لبنان
0
أخبار لبنان
15:43
الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لدي الاثبات ان كل الخطط أُرسلت الى صندوق النقد.. وليس هناك انقطاع في الاتصال معه
أخبار لبنان
15:43
الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لدي الاثبات ان كل الخطط أُرسلت الى صندوق النقد.. وليس هناك انقطاع في الاتصال معه
0
أخبار لبنان
15:30
بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": انا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام.. وهذا ما قاله عن الاتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
15:30
بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": انا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام.. وهذا ما قاله عن الاتفاق مع صندوق النقد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
اقتصاد
03:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
3
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
4
أخبار لبنان
13:38
إنهيار ثلجي في عيون أرغش وأضرار هائلة... ما الأسباب؟
أخبار لبنان
13:38
إنهيار ثلجي في عيون أرغش وأضرار هائلة... ما الأسباب؟
5
أخبار لبنان
09:21
المصارف مستمرة بالإضراب
أخبار لبنان
09:21
المصارف مستمرة بالإضراب
6
امن وقضاء
14:40
الياس بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية
امن وقضاء
14:40
الياس بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دار عبادة اماراتي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دار عبادة اماراتي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث
8
آخر الأخبار
15:58
بو صعب لـ "الأحد مع ماريو": لن يحصل تجديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته
آخر الأخبار
15:58
بو صعب لـ "الأحد مع ماريو": لن يحصل تجديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store