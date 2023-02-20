ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج؟

أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتهريبها إلى سوريا وقعوا في قبضة شعبة المعلومات

أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتهريبها إلى سوريا وقعوا في قبضة شعبة المعلومات

الدعوة الى جلسة تشريعية: بري ينتظر أجوبة بعض الكتل النيابية اليوم (الجمهورية)