اللجان النقابية في التعليم الرسمي: استمرار التحرك حتى تحقيق المطالب

بيان للجان النقابية في التعليم الرسمي



أعلن اتحاد اللجان النقابية في التعليم الرسمي"استمرار التحرك واستكمال عقد الجمعيات العمومية، وتشكيل اللجان الموحدة ملاكا ومتعاقدين في المدارس الرسمية".



وقال في بيان: "يزداد الانهيار في الاوضاع الحياتية والمعيشية لمعلمي التعليم الرسمي وجميع الموظفين وذوي الدخل المحدود، كما تخلي الحكومة والمجلس النيابي عن مسؤوليتهما على هذا الصعيد، مما يؤدي الى التدهور المستمر والخطير للتعليم الرسمي".



أضاف: "إن اللجان النقابية ترفض كل محاولات الضغط التي يتعرض لها الزملاء من أجل العودة عن الإضراب، والقبول ببعض ليترات البنزين وبدل الانتاجية، وهي الحصيلة التي انتهى اليها التفاوض بين ممثلي الروابط الرسمية ووزير التربية".



واكد الاستمرار بعقد الجمعيات العمومية التي تضم جميع مكونات التعليم الرسمي (ملاكا ومتعاقدين : اساسي، ثانوي ومهني)، واستكمال تشكيل لجنة نقابية- تربوية في كل مدرسة رسمية تضم الملاك والتعاقد، واستمرار التحرك حتى تحقيق مطلب التصحيح الكامل للرواتب، وبدل ساعة التعاقد وفقا لنسبة غلاء المعيشة وتسديد مستحقات المتعاقدين شهريا.



وختم لافتا الى انها معركة نقابية تتطلب المزيد من الوعي النقابي والارادة الصلبة، لانها معركة حقوق وكرامة المعلم وانقاذ وحماية المدرسة الرسمية .