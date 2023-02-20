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نقولا الشماس للـLBCI: التسعير بالدولار اختياري ونحذّر من خطورة الوضع

أخبار لبنان
2023-02-20 | 03:45
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نقولا الشماس للـLBCI: التسعير بالدولار اختياري ونحذّر من خطورة الوضع
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نقولا الشماس للـLBCI: التسعير بالدولار اختياري ونحذّر من خطورة الوضع

نقولا الشماس للـLBCI: الدولة اللبنانية راكمت على نفسها دين سيادي وبسحر ساحر أصبح الدين خسائر ويجب توزيعها

أكّد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس أن الدولة اللبنانية راكمت على نفسها دين سيادي وبسحر ساحر أصبح الدين خسائر ويجب توزيعها.

وشدد في حديث للـLBCI عبر برنامج "نهاركم سعيد"على أن النظام المصرفي اللبناني في عين العاصفة منذ ثلاث سنوات وأي خضّة في هذا النظام ممكن أن تنعكس على الاقتصاد وعلى معيشة  اللبنانيين.

وقال: "في الهيئات الاقتصادية رأينا أن عدداً صغيراً من القطاعات يستطيع أن يقلب المعادلة الاقتصادية والدولة تستطيع أن تعطي إمتيازات في مجالات عدّة ولكن إذا نفّذت إعادة هيكلة للدولة كما يجب وقفزة الى الامام نستطيع أن نقلب المشهد الاقتصادي وهذا ما نريده كهيئات اقتصادية".

وأضاف: "عندما يأتي وفد من صندوق النقد سنعاود الحديث معه ولم نفقد الأمل والخطايا التي ارتكبتها الدولة بعد 17 تشرين تفوق بخطورتها الخطايا التي ارتكبتها قبل 17 تشرين".

وأكّد أن باعتراف صندوق النقد الأزمة في لبنان غير مسبوقة، معتبراً أن الانهيار المصرفي يفاقم الأزمة والدور الأول يجب أن يكون من  قبل الحكومة اللبنانية ويجب أن يكون لديها خطة إقتصادية.  

ولفت الى صرخة ستطلق من مقر الاتحاد العمالي العام لانتخاب رئيس جمهورية واعادة تكوين للسلطة في لبنان.
 
وقال في سياق منفصل: "حصلت مخالفات من قبل التّجار في أماكن معيّنة ونحن كجمعية تجار بيروت لا نقبل بها وندينها ويجب أن يحصل انتظام مؤسساتي في البلد وانتظام مالي". 
 
وأضاف: "أنا ضد الدولرة الشاملة ويجب توحيد سعر الصرف في البلد والموضوع اليوم هو التسعير بالدولار والدفع إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار والتسعير بالدولار اختياري لا يلزم "السوبرماركات".

ورأى أن الخشية أن تكون الحماوة الامنية على المصارف السياسية، والحماوة الاجتماعية وارتفاع الدولار هدفها انتخاب رئيس "على الساخن"، قائلاً: "ونحن اليوم نحذّر من خطورة الوضع".

واعتبر أن جزءاً كبيراً من قفزات الدولار يوظّف لاغراض سياسية.

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