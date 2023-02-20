أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقولا الشماس للـLBCI: التسعير بالدولار اختياري ونحذّر من خطورة الوضع
أخبار لبنان
2023-02-20 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقولا الشماس للـLBCI: التسعير بالدولار اختياري ونحذّر من خطورة الوضع
نقولا الشماس للـLBCI: الدولة اللبنانية راكمت على نفسها دين سيادي وبسحر ساحر أصبح الدين خسائر ويجب توزيعها
أكّد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس أن الدولة اللبنانية راكمت على نفسها دين سيادي وبسحر ساحر أصبح الدين خسائر ويجب توزيعها.
وشدد في حديث للـLBCI عبر برنامج "نهاركم سعيد"على أن النظام المصرفي اللبناني في عين العاصفة منذ ثلاث سنوات وأي خضّة في هذا النظام ممكن أن تنعكس على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين.
وقال: "في الهيئات الاقتصادية رأينا أن عدداً صغيراً من القطاعات يستطيع أن يقلب المعادلة الاقتصادية والدولة تستطيع أن تعطي إمتيازات في مجالات عدّة ولكن إذا نفّذت إعادة هيكلة للدولة كما يجب وقفزة الى الامام نستطيع أن نقلب المشهد الاقتصادي وهذا ما نريده كهيئات اقتصادية".
وأضاف: "عندما يأتي وفد من صندوق النقد سنعاود الحديث معه ولم نفقد الأمل والخطايا التي ارتكبتها الدولة بعد 17 تشرين تفوق بخطورتها الخطايا التي ارتكبتها قبل 17 تشرين".
وأكّد أن باعتراف صندوق النقد الأزمة في لبنان غير مسبوقة، معتبراً أن الانهيار المصرفي يفاقم الأزمة والدور الأول يجب أن يكون من قبل الحكومة اللبنانية ويجب أن يكون لديها خطة إقتصادية.
ولفت الى صرخة ستطلق من مقر الاتحاد العمالي العام لانتخاب رئيس جمهورية واعادة تكوين للسلطة في لبنان.
وقال في سياق منفصل: "حصلت مخالفات من قبل التّجار في أماكن معيّنة ونحن كجمعية تجار بيروت لا نقبل بها وندينها ويجب أن يحصل انتظام مؤسساتي في البلد وانتظام مالي".
وأضاف: "أنا ضد الدولرة الشاملة ويجب توحيد سعر الصرف في البلد والموضوع اليوم هو التسعير بالدولار والدفع إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار والتسعير بالدولار اختياري لا يلزم "السوبرماركات".
ورأى أن الخشية أن تكون الحماوة الامنية على المصارف السياسية، والحماوة الاجتماعية وارتفاع الدولار هدفها انتخاب رئيس "على الساخن"، قائلاً: "ونحن اليوم نحذّر من خطورة الوضع".
واعتبر أن جزءاً كبيراً من قفزات الدولار يوظّف لاغراض سياسية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
نقولا الشماس
الهيئات الاقتصادية
الاقتصاد
التالي
ميقاتي إستقبل وزير الصحة ورئيس الجمعية الأوروبية لمراكز علاج السرطان
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:26
نقولا الشماس للـLBCI: في الهيئات الاقتصادية رأينا أن عددا صغيراً من القطاعات يستطيع أن يقلب المعادلة الاقتصادية والدولة تستطيع أن تعطي إمتيازات في مجالات عدّة ولكن إذا نفّذت إعادة هيكلة للدولة كما يجب وقفزة الى الامام نستطيع أن نقلب المشهد الاقتصادي
آخر الأخبار
03:26
نقولا الشماس للـLBCI: في الهيئات الاقتصادية رأينا أن عددا صغيراً من القطاعات يستطيع أن يقلب المعادلة الاقتصادية والدولة تستطيع أن تعطي إمتيازات في مجالات عدّة ولكن إذا نفّذت إعادة هيكلة للدولة كما يجب وقفزة الى الامام نستطيع أن نقلب المشهد الاقتصادي
0
آخر الأخبار
03:10
نقولا الشماس للـLBCI: النظام المصرفي اللبناني في عين العاصفة منذ ثلاث سنوات وأي خضة في النظام المصرفي ممكن تنعكس أن على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين
آخر الأخبار
03:10
نقولا الشماس للـLBCI: النظام المصرفي اللبناني في عين العاصفة منذ ثلاث سنوات وأي خضة في النظام المصرفي ممكن تنعكس أن على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين
0
أخبار لبنان
2022-12-27
ميقاتي بحث مع وزير الدفاع في أوضاع الجيش..والتقى الهيئات الاقتصادية وسفير المغرب
أخبار لبنان
2022-12-27
ميقاتي بحث مع وزير الدفاع في أوضاع الجيش..والتقى الهيئات الاقتصادية وسفير المغرب
0
أخبار لبنان
05:54
جولة لمراقبي الاقتصاد في المحال في النبطية وتحرير محاضر ضبط
أخبار لبنان
05:54
جولة لمراقبي الاقتصاد في المحال في النبطية وتحرير محاضر ضبط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:20
بيرم استهل زيارته الى العراق بلقاء رئيس الحكومة
أخبار لبنان
11:20
بيرم استهل زيارته الى العراق بلقاء رئيس الحكومة
0
امن وقضاء
11:19
كبارة يعلن إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس
امن وقضاء
11:19
كبارة يعلن إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس
0
اقتصاد
11:14
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اقتصاد
11:14
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
0
خبر كاذب
10:23
توضيح من وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني حول انحسار مياه البحر
خبر كاذب
10:23
توضيح من وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات ساحل الزهراني حول انحسار مياه البحر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
0
فنّ
2023-02-18
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
فنّ
2023-02-18
سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-17
هذه هي خارطة صناعة المخدرات وترويجها... ومعركة الجيش ضد تجارها طويلة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-17
هذه هي خارطة صناعة المخدرات وترويجها... ومعركة الجيش ضد تجارها طويلة!
0
آخر الأخبار
08:36
مريض في مستشفى ماريتيم جبيل بحاجة إلى وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03632226
آخر الأخبار
08:36
مريض في مستشفى ماريتيم جبيل بحاجة إلى وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 03632226
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
بو صعب: إرجاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد يقرر في ما بعد
أخبار لبنان
07:53
بو صعب: إرجاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد يقرر في ما بعد
0
أخبار لبنان
06:49
سلسلة لقاءات لميقاتي حول الاوضاع التربوية والصحية والانمائية
أخبار لبنان
06:49
سلسلة لقاءات لميقاتي حول الاوضاع التربوية والصحية والانمائية
0
أخبار دولية
06:28
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين..والولايات المتحدة الاميركية تؤكّد دعمها لأنقرة
أخبار دولية
06:28
تركيا توقف جهود البحث عن ناجين..والولايات المتحدة الاميركية تؤكّد دعمها لأنقرة
0
أخبار دولية
06:24
نتانياهو: نسعى للسلام مع السعودية لوقف "العدوان الإيراني"
أخبار دولية
06:24
نتانياهو: نسعى للسلام مع السعودية لوقف "العدوان الإيراني"
0
أخبار دولية
06:22
بايدن في زيارة غير معلنة إلى العاصمة الاوكرانية
أخبار دولية
06:22
بايدن في زيارة غير معلنة إلى العاصمة الاوكرانية
0
أخبار لبنان
05:14
شقير يحذّر: لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات
أخبار لبنان
05:14
شقير يحذّر: لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات
0
أخبار لبنان
16:35
سلامة: البنك المركزي ليس سبب الأزمة المالية في لبنان
أخبار لبنان
16:35
سلامة: البنك المركزي ليس سبب الأزمة المالية في لبنان
0
أخبار لبنان
15:43
الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لدي الاثبات ان كل الخطط أُرسلت الى صندوق النقد.. وليس هناك انقطاع في الاتصال معه
أخبار لبنان
15:43
الشامي لـ"الأحد مع ماريو": لدي الاثبات ان كل الخطط أُرسلت الى صندوق النقد.. وليس هناك انقطاع في الاتصال معه
0
أخبار لبنان
15:30
بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": انا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام.. وهذا ما قاله عن الاتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
15:30
بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": انا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام.. وهذا ما قاله عن الاتفاق مع صندوق النقد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
اقتصاد
03:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
3
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
4
أخبار لبنان
13:38
إنهيار ثلجي في عيون أرغش وأضرار هائلة... ما الأسباب؟
أخبار لبنان
13:38
إنهيار ثلجي في عيون أرغش وأضرار هائلة... ما الأسباب؟
5
أخبار لبنان
09:21
المصارف مستمرة بالإضراب
أخبار لبنان
09:21
المصارف مستمرة بالإضراب
6
امن وقضاء
14:40
الياس بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية
امن وقضاء
14:40
الياس بو صعب لـ"الأحد مع ماريو": الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دار عبادة اماراتي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث
تقارير نشرة الاخبار
13:30
دار عبادة اماراتي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث
8
آخر الأخبار
15:58
بو صعب لـ "الأحد مع ماريو": لن يحصل تجديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته
آخر الأخبار
15:58
بو صعب لـ "الأحد مع ماريو": لن يحصل تجديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store