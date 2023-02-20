ميقاتي إستقبل وزير الصحة ورئيس الجمعية الأوروبية لمراكز علاج السرطان

ميقاتي إستقبل وزير الصحة ورئيس الجمعية الأوروبية لمراكز علاج السرطان



إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض يرافقه رئيس "الجمعية الأوروبية لمراكز علاج السرطان"ورئيس مركز "كوري" الفرنسي لعلاج السرطان البروفسور تييري فيليب صباح اليوم في السرايا.



وأشار الأبيض بعد اللقاء إلى أننا "عرضنا زيارة البروفسور فيليب للبنان والجولة التي قمنا بها لمراكز علاج السرطان في لبنان والبرامج التي نقوم بها في الوزارة، كما عرضنا لمجالات التعاون وتم التركيز على ثلاث أمور هي:

- أولًا: الخطة التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل وضع الخطة الوطنية للسرطان وأحد شركائنا فيها هما الجمعية الأوروبية لعلاج مراكز السرطان ومركز "كوري".

- ثانيًا: برنامج الجودة لعلاج السرطان الذي نعمل عليه الأن في الوزارة، وللجمعية والمركز دور في مساعدتنا في تطبيق هذه البرامج مما يسمح لنا بتعاون أكبر مع الأوروبيين.

- ثالثًا: تطرقنا لبرنامج علاج السرطان في المستشفيات الحكومية، وكيفية النهوض بهذه المراكز في المناطق، وأهمية الزيارة التي قمنا بها بالأمس الى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي."



وقدر ميقاتي الدور الذي تقوم به فرنسا لدعم لبنان في القطاع الصحي، معتبرًا أن هذه الزيارة جزء من الزيارات التي تتم والتي تفتح مجالات أكثر للتعاون.