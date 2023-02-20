بخاش للأطباء الجدد: صحة الوطن هي من صحة المواطن

بخاش للأطباء الجدد: صحة الوطن هي من صحة المواطن

دعا نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش الأطباء الجدد إلى التمسك بالوطن ورفد القطاع الصحي بالخبرات والتقنيات الجديدة التي اكتسبوها خلال تلقيهم لعلومهم في الجامعات والمستشفيات التي تدربوا فيها.



وقال خلال حفل تأدية قسمهم اليمين الطبية في بيت الطبيب فرن الشباك:

"إن لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه الحديث يحتاج كل طاقة منتجة. فكيف الحال بالنسبة لقطاعه الصحي ولمجتمعه الطبي الذي يعاني من نقص فادح في العديد من إختصاصاته."



ودعا الأطباء الجدد في هذا السياق إلى حسن إختيارهم لإختصاصاتهم لإعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الطبيب هو المسؤول الأول عن صحة المواطن بصرف النظر عن إنتماءاته الطائفية أو الحزبية أو السياسية.



وأكد بخاش أن صحة الوطن هي من صحة المواطن،

ومن هذا المنطلق علينا جميعًا أن نكون جنودًا في خدمة الوطن وقطاعه الصحي والطبي.