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"التقدمي الاشتراكي": نحيي خطوة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الأفريقية ونوجّه التحية إلى الجزائر
أخبار لبنان
2023-02-20 | 04:28
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"التقدمي الاشتراكي": نحيي خطوة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الأفريقية ونوجّه التحية إلى الجزائر
الحزب التقدمي الاشتراكي: نحيي خطوة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الأفريقية في أديس أبابا ونوجّه التحية إلى الجزائر
أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي أنه يحيي خطوة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الأفريقية في أديس أبابا ويوجّه التحية إلى الجزائر على موقفها الشجاع.
وصدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: "إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يُحيي خطوة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الأفريقية في أديس أبابا، فإنه يوجّه التحية إلى الجزائر التي ليس غريباً عليها موقفها الشجاع هذا، وهي التي لطالما ناصرت فلسطين والفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وقد شكلت الجزائر ولا تزال إلى جانب جنوب أفريقيا الصوت الفاعل والسند الداعم للقضية الفلسطينية في الاتحاد الأفريقي بوجه العدوانية الإسرائيلية".
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القمة الأفريقية
أديس أبابا
الجزائر
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