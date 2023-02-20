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شقير يحذّر: لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات
أخبار لبنان
2023-02-20 | 05:14
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شقير يحذّر: لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات
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شقير يحذّر: لإنتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات
كلمة شقير خلال لقاء قوى الانتاج تحت شعار "انقذوا الوطن" في مقر الاتحاد العمالي العام
وجه رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير دعوةً للذهاب فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لديها كل الإمكانيات والدعم والإحتضان.
وقال شقير خلال لقاء قوى الانتاج تحت شعار "انقذوا الوطن" في مقر الاتحاد العمالي العام: "أوجّه دعوةً واضحة وصريحة لكل صاحب ضمير حي في لبنان، خصوصاً لدى القوى السياسية التي في يدها الربط والحل وأيضاً لدى المسؤولين في الدولة، للذهاب فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين، لتشكيل حكومة لديها كل الإمكانيات والدعم والإحتضان، ولإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات وإقرار خطة تعافي إقتصادي ومالي وإجتماعي واركز على إجتماعي لان الإنسان هو الاساس في بناء الأوطان، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأهم الأهم مصارحة الشعب اللبناني بحقيقة الأمور، وعدم الإستمرار في الشعبوية التي لن ينتج عنها سوى التعطيل والقرارات والإجراءات الجوفاء".
وأضاف: "نعم، أنتم مطالبون بالتخلي عن أنانيتكم ومصالحكم الضيقة، أنتم مطالبون بمد اليد للآخر بالتسامح والتنازل والتضحية، وهذه صفات القادة الكبار وأصحاب الهامات الوطنية. أنتم مطالبون بالقيام بمسؤولياتكم وبواجباتكم الوطنية، من أجل أطفال لبنان وشباب وشابات لبنان ومن أجل كل رجل وإمرأة لبنانية، لتوفير حياة كريمة لهم جميعاً وبناء مستقبل واعد للاجيال الطالعة والحفاظ على لبنان جوهرة الشرق".
وختم: "هذا هو واقع الحال، اللهم إني بلغت، وقلت الحقيقة كاملة، إني أخاف على وطني وعلى مصير أبناء وطني، والساكت عن الحق والحقيقة شيطان أخرس".
وكان قد اشار الى أن مجتمع الإنتاج (أصحاب عمل وعمال) أكثر الاطراف في البلد تكاتفاً وتعاوناً خلال سنوات الأزمة، إتفق على زيادة الأجور والتقديمات مرات عدة لتدعيم الوضع المعيشي والحياتي للعاملين في القطاع الخاص، قائلاً: "اليوم مستعدون للإجتماع والنظر بالقيام بذلك من جديد، وحتى ولو أنه لن يشكل الحل المناسب ولن يعطي المردود المرجو منه بالمعنى الفعلي مع تسارع وتيرة الإنهيار".
وحذّر من أنه مهما فعلنا، ومهما قامت بعض وزارات الدولة وإداراتها أو أي جهة أخرى، من مبادرات أُحادية لإجتراح حلول، فإن كل ذلك غير مجدي ولن يكون سوى مسكنات خفيفة التأثير. لأن حالة لبنان اليوم تدهورت والمريض بلغ مرحلة الغيبوبة.
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