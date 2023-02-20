جولة لمراقبي الاقتصاد في المحال في النبطية وتحرير محاضر ضبط

جولة لمراقبي الاقتصاد في المحال في النبطية..



جالت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمرافقة وإشراف رئيس المصلحة محمد بيطار في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والخضر والفاكهة وبسطات سوق الاثنين في مدينة النبطية والتحقق من إلتزام اصحاب المحلات والباعة إعلان الأسعار والتأكد من نسب الأرباح وتاريخ الصلاحية والكشف على صحة وحسن تخزين البضائع من أجل سلامة الغذاء.



وقد وجه للبعض تنبيه وإنذارات خطية بضرورة التقيد بالقوانين الصادرة عن الوزارات المختصة.