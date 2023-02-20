مخزومي يسأل الحكومة عن تلاعب سلامة بموازنة مصرف لبنان: إلى متى سيستمر بمخالفة قانون النقد والتسليف؟

غرد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "تويتر": "بعد أن أظهرت موازنة مصرف لبنان للشهر الحالي خسائر تبلغ أكثر من 50 مليار $، وبعد أن حمل حاكم المصرف الخسائر للحكومة على شكل ديون جديدة بقيمة 16.5 مليار $، توجهت للحكومة بالسؤال الآتي:لما كانت موازنة مصرف لبنان للشهرالجاري (شباط 2023) وفق سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد تظهر خسائر فادحة تبلغ أكثر من 50 مليار دولار،ولما كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد ارتكب مخالفة صارخة محملًا الخسائر للحكومة بقيمة 16, 5 مليار دولار، إضافة إلى 36 مليار دولار وضعها تحت خانة الموجودات، لذلك نأمل من دولتكم الإجابة عن الآتي:- لماذا تغض الحكومة ووزارة المالية النظر عن تلاعب الحاكم بموازنة مصرف لبنان؟- هل وافقت وزارة المالية على إيداع هذه الديون وعلى أي أساس؟- هل وافقت حكومة ميقاتي على هذه الزيادة في الديون وعلى أي أساس قانوني؟ ولماذا لم يتم إبلاغ مجلس النواب بذلك؟- إلام سيستمر الحاكم سلامة بمخالفة قانون النقد والتسليف على حساب مصلحة المواطن اللبناني والوطن؟"