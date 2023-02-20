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لقاء سيدة الجبل: خريطة الطريق للخروج من الأزمة هي التمسك بالدستور وإتفاق الطائف
أخبار لبنان
2023-02-20 | 06:23
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لقاء سيدة الجبل: خريطة الطريق للخروج من الأزمة هي التمسك بالدستور وإتفاق الطائف
لقاء سيدة الجبل: خريطة الطريق للخروج من الأزمة هي التمسك بالدستور وإتفاق الطائف
عقد "لقاء سيدة الجبل" إجتماعه الدوري إلكترونيًا وأوضح أن "حزب الله يريد ترجمة موافقته على إتفاق ترسيم الحدود الذي ضمن أمن إسرائيل وأتاح لها تصدير الغاز، وعلى طي صفحة ملف المرفأ، في بناء دولة صديقة له بدءاً من رئاسة الجمهورية مرورًا بالحكومة والبرلمان ووصولًا إلى آخر موظف في الإدارة العامة، وإلا فهو سيستمر في تعطيل أي حلول سياسية وإقتصادية مهما بلغت الأوضاع من السوء.
وأشار إلى أن "أمام هذا الواقع، فإن القوى السياسية المعارضة مدعوة وأكثر من أي وقت مضى إلى مواجهة إستراتيجية حزب الله لبناء دولته على أنقاض الدولة الحالية. فبالرغم من أهمية حراك القوى المعارضة وبالتحديد في المجلس النيابي، غير أن تحركها ما يزال دون السقف المطلوب ما دامت لا تجتمع حول عنوان واحد وهو رفع الإحتلال الإيراني الذي حول لبنان ورقة مساومة على طاولة المفاوضات بهدف نيل مباركة غربية وبالأخص أميركية لحكمه."
ورأى اللقاء أنه آن الأوان لترتفع القوى السياسية المعارضة إلى مستوى التحديات لأن لبنان يعيش لحظات مفصلية بين أن يكون دولة لجميع اللبنانيين وللعرب والعالم وبين أن يكون دولة لحزب الله وإيران.
واعتبر أن خريطة الطريق للخروج من الأزمة واضحة ولا طريق سواها وهي التمسك بالدستور واتفاق الطائف وتطبيقه والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية 1559، 1680، 1701.
ودعا إلى أن تتحد قوى المعارضة حول خريطة الطريق هذه لبناء حد أدنى من التوازن إزاء حزب الله أو تسلمه لبنان ويحكمه وحيدًا كما يريد.
وشدد لقاء سيدة الجبل على أن الهجوم المركز ضد المؤسسة العسكرية من قبل بعض الناطقين بإسم حزب الله أمرًا خطيرًا لأنه يشكل تهديد لوحدة الجيش.
وأكد على ضرورة تصدي القوى السياسية السيادية لحزب الله وإعلامه الذي يمعن بضرب الجيش والمؤسسة الوحيدة المتبقية والمخولة وفقًا للدستور حماية لبنان.
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لقاء سيدة الجبل
القوى السياسية المعارضة
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