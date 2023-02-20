الرامي: موقع لبنان السياحي مهدد

الرامي: موقع لبنان السياحي مهدد

حذر رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في بيان من أن موقع لبنان سياحيًا مهدد.



ورأى أن الحل يأتي من السياسة، قائلًا: "شعبوية وطائفية وإستنسابية ولا نرى سوى البدع والحلول الترقيعية والإرتجالية، إن موقع لبنان سياحيًا مهدد بعدما أصبحنا في المرتبة الرابعة عربيًا، وما أخطر من الأزمة هو إدارة الأزمة، إنتخبوا رئيسًا إصلاحيًا جامعًا للجمهورية".