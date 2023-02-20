سلسلة لقاءات لميقاتي حول الاوضاع التربوية والصحية والانمائية

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إجتماعاته ولقاءاته في السرايا في الاوضاع التربوية والصحية والانمائية، وإجتمع في هذا الاطار مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي قال:"عرضنا الشؤون التربوية وما وصل اليه الوضع التعليمي في لبنان في ضوء ما يجري من إضراب مستمر في التعليم الرسمي والتحرك الذي يتم في التعليم الخاص، وآمل ان تكون الاجتماعات التي تمت لشؤون التعليم الخاص قد توصلت الى نتيجة تؤدي الى عدم توقف العام الدراسي في المدارس الخاصة.





وقال "أما بالنسبة الى الإضراب المستمر في التعليم الرسمي، فكان احد مطالب الهيئات التعليمية هو موضوع بدل النقل، فقد ابلغني اليوم الرئيس ميقاتي بعد متابعتنا لهذا الموضوع موافقته على إعطاء المعلمين بدل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس الرسمية، وأردت ان أنقل مضمون قرار الرئيس ميقاتي الى المعلمين ، لكونه يشكل تحقيقا لهذا المطلب بما يمكنهم من الحضور الى المدارس لان هذا كان مطلبا أساسيا من المطالب التي تقدمت بها الروابط والتي نقلتها بدوري في اجتماع مجلس الوزراء الخير وكان قيد المتابعة مع كل المراجع وبصورة خاصة مع دولة الرئيس الى ان أعطاني اليوم هذه الموافقة والتي سأنقلها الى الإخوان المعلمين."



واضاف "أما آلية الدفع فسوف يتم تحديدها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير المرافق العامة في ظل الأزمة الراهنة والمدعوة للاجتماع صباح غد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ميقاتي، وأنني اشكر دولة الرئيس على تجاوبه وآمل ان يعود جميع المعلمين الى التدريس لأننا نكاد نخسر العام الدراسي الحالي في المدارس الرسمية وهذا امر لا يمكن القبول به."







الأبنية المتصدعة

ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعا شارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، النائب سجيع عطية، أمين عام الهيئة العليا للأغاثة اللواء محمد خير، نقيب مهندسي الشمال بهاء حرب، رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.





وقال الوزير حمية:" حصل اجتماع برئاسة الرئيس ميقاتي وتم البحث في موضوع مسح الأبنية المتصدعة جراء الزلزال الذي حصل في تركيا وسوريا والهزات الأرضية التي حصلت في لبنان في ٦ شباط. وتقرر على أثر هذا الاجتماع تكليف وزير الداخلية بالتواصل مع البلديات وحثهم على تزويد وزارة الداخلية والبلديات بملفات للأبنية المتصدعة والايلة للسقوط وخصوصا في طرابلس والمنية، والعدد لغاية الآن بعد النقاش مع رئيس بلدية طرابلس ومعالي وزير الداخلية هو ١٨ بناء في طرابلس وعشرات من الأبنية بين ايلة للسقوط ومتصدعة. وسيرسل وزير الداخلية اليوم كتابا الى جميع رؤساء البلديات على كل الأراضي اللبنانية لتزويده في خلال أسبوع بلائحة بالأبنية الأيلة للسقوط أو التي تصدعت جراء الزلزال. وكوزارة أشغال عامة ونقل، وبطلب من رئيس الحكومة، سأرسل كتابا الى جميع المعنيين بضرورة التشدد من قبل التنظيم المدني بالنسبة إلى مواصفات الزلازل للأبنية التي ستقام، والتسريع والتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية بالنسبة إلى تسريع المعاملات في التنظيم المدني."



وأضاف: أما الأمر الثالث فهو من الذي سيتولى التكلفة، ويحاول الرئيس ميقاتي إيجاد حلول مالية، ولذلك تمت دعوة السيد عمران ريزا لدعم الحكومة اللبنانية لإجراء صيانة للابنية المتصدعة.اما الأمر الرابع،وبعد أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل وزارة الداخلية بعدد الابنية وكلفتها فسيتم تزويد الهيئة العليا للاغاثة بسلفة خزينة لتقوم أيضا بدور الصيانة بالتنسيق مع البلديات. وتم الطلب من الهيئة العليا للاغاثة ببدل إيواء للابنية التي ستقوم الدولة اللبنانية بصيانتها.



وتابع "قمنا ببحث مع لجنة الأشغال النيابية ووجدنا انه في العام ٢٠١١ وبرئاسة النائب السابق نواف الموسوي تم اجتماع في مجلس النواب واتخذت توصيات عديدة، ولو أن الدولة اللبنانية قامت انذاك بتطبيق ما ورد عام ٢٠١١ من قبل لجنة الأشغال النيابية، لكنا بلدا مستعدا لأي زلزال طارىء، وبالتالي تمت التوصية من قبل الرئيس ميقاتي لرئيس لجنة الأشغال النيابية الاستاذ سجيع عطية بالمضي قدما بالتوصيات التي صدرت من قبل لجنة الأشغال ومتابعتها لحين تصبح حيز التنفيذ من خلال التشريعات في مجلس الوزراء والادارات الرسمية".



إجتماع عكار

ورأس رئيس ميقاتي إجتماعا خصص لمطالب عكار،شارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية والنائبان محمد سليمان وسجيع عطية والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. وممثل عن النائب وليد البعريني .

بعد الاجتماع قال النائب عطية:"منذ عشرين سنة اصبحت عكار محافظة، ولكن حتى يومنا هذا لم تصدر المراسيم التطبيقية ولم يتم انشاء المصالح التابعة للوزارات المختصة ، وخلال هذا الاجتماع تحدثنا الى كثير من الامور التي تهم المنطقة ومنها اهمية تشغيل معمل نهر البارد الذي يؤمن حوالي ٢٠ ميغاوات للمنطقة، كما تحدثنا عن موضوع الصيانة الاساسية لطريق منطقة المنية -عكار ويبدو ان المتعهدين لا يقومون بالاشغال المطلوبة نتيجة التضخم في اسعار العملة، اضافة الى فيضان نهر البيرة الدي يؤدي الى ضرر في المزروعات. كذلك تطرقنا الى موضوع الابنية المتصدعة في عكار، واجرينا جولة افق على معظم المشاريع الاساسية في منطقة عكار ‎ومناطق المنية .وهذا الاجتماع مع الرئيس ميقاتي والوزراء المختصين يعتبر يندرج في اطار سلسلة من الاجتماعات التي ستخصص لمتابعة شؤون المنطقة التي يجب ان تنال حقها وعكار لها الكثير على الدولة باعتبارها ايضا خزان الجيش.