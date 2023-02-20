بو صعب: إرجاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد يقرر في ما بعد

بو صعب: إرجاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد يقرر في ما بعد

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أنه تم إرجاء جلسة مكتب مجلس النواب إلى موعد يقرر في ما بعد.



وقال: "مع تأكيد حق المجلس في التشريع كما حصل سابقًا، فإن صيغة الكابيتال كونترول وفق ما صدر عن اللجان المشتركة يجب أن تقرن بخطة شاملة، وبالتالي تقرر إرجاء موعد مكتب المجلس إلى وقت لاحق".