اجتماع في السراي للتنسيق وحشد الجهد للإستجابة للكوارث الزلزالية

اجتماع في السراي للتنسيق وحشد الجهد للإستجابة للكوارث الزلزالية

عقدت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية إجتماعاً لها في السراي الكبير، وقدَّم رئيس لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية اللواء الركن محمد المصطفى عرضاً عن دور وعمل اللجنة بالاضافة الى الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الأزمات والكوارث وكيفية تفعيلها والإجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ 6 شباط 2023 حتى اليوم.



بدوره، قدَّم المقدم الركن غياث المختار عرضاً لعمل الفريق اللبناني للبحث والإنقاذ الموفد الى تركيا من 6 حتى 10 شباط 2023 والمهمات والصعوبات والدروس المستقاة من خلال التجربة.

كما قدَّم مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ زاهي شاهين ملخصاً عن خطة الإستجابة الوطنية ودور غرفة العمليات المركزية وغُرف العمليات المتقدمة خلال الهزات والزلازل.

اما مديرة مركز الجيوفيزياء لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية، الدكتورة مارلين البراكس قدمت عرضاً مفصلاً عن الحركة الزلزالية في المنطقة منذ 6 شباط 2023 حتى اليوم.

كماعرض المحافظون معوقات تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية والمشاكل التي يعانون منها في محافظاتهم.