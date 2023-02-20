المصارف مستمرة بالإضراب

المصارف مستمرة بالإضراب

بحسب معلومات الـLBCI، لا تزال المصارف مستمرة بالإضراب ومشاورات في جمعية المصارف لبحث كيفية التعاطي مع قرارات القاضية غادة عون.