نقابة أوجيرو: الأربعاء يوم اضراب تحذيري!

أعلن المجلس التنفيذي لـ"نقابة أوجيرو" في بيان، أنه "على اثر الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بين المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو ووزير الاتصالات وفي حضور المدير العام للهيئة والمديرين العامين في الوزاره لعرض مطالب النقابة، وبعدما تبين للمجلس التنفيذي عدم وجود اعتمادات مالية لغاية تاريخه لصرف الرواتب الاساسية نهاية هذا الشهر، عقد المجلس جلسة طارئة تقرر فيها إعلان يوم الأربعاء الواقع فيه 22 شباط 2023 يوم اضراب تحذيري مع عدم الحضور الى مراكز العمل على ان يتابع المجلس التنفيذي المطالب والبنود الاخرى".