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"الخارجية" تثمّن موقف وزير خارجية المملكة العربية السعودية
أخبار لبنان
2023-02-20 | 10:06
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"الخارجية" تثمّن موقف وزير خارجية المملكة العربية السعودية
ثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، موقف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في منتدى ميونيخ للأمن حيث أشار إلى أنّ نهجا آخرا بدأ يتشكّل لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومعاناة المدنيين خصوصا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا.
وقال البيان: "إنّ الوزارة، وإذ تشاطر الوزير بن فرحان الرأي بوصفه السبيل الأنجع لمعالجة هذه المعضلة المتشابكة العناصر، تؤكّد على وجوب تضافر جهود جميع الأطراف المعنيّة في هذا الإتّجاه تحقيقًا لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت بما يحفظ أمنهم وكرامتهم".
أخبار لبنان
وزارة الخارجية
السعودية
فيصل بن فرحان
اللاجئين السوريين
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